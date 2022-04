Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 55.º dia do conflito

O Pentágono confirmou que a Rússia está a enviar mais soldados para a região do Donbass, no leste da Ucrânia. Além disso, Moscovo também está a enviar mais armas e material bélico para o mesmo território;

Emmanuel Macron disse que o seu diálogo com o homólogo russo foi interrompido após ter descoberto os massacres que têm sido atribuídos aos russos na Ucrânia: “Desde os massacres que têm sido descobertos em Bucha e em outras cidades, a guerra tomou um rumo diferente, por isso não falei com ele diretamente de novo desde essa altura”;

A governadora do Banco Central da Rússia admitiu que, desde que as nações do Ocidente impuseram sanções económicas ao país, Moscovo está a lutar para encontrar alternativas para as reservas monetárias em moeda estrangeira que foram congeladas.