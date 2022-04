Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi uma acusação invulgar. Uma estudante de 21 anos oriunda da Zâmbia foi, esta quarta-feira, detida na Rússia por alegadamente “regenerar” os ideais “nazis”. O motivo? Rebecca Ziba publicou um vídeo nas suas sociais em que dançava twerk em frente a um memorial da II Guerra Mundial em Khanty-Mansiysk.

De acordo com a Euronews, a Rússia considerou que Rebecca Ziba fez uma “dança obscena” no local e acompanhou o vídeo com uma legenda “insultuosa” nas suas redes sociais.

A jovem de 21 anos pode enfrentar uma pena de prisão de três anos e pode ser multada num valor que pode chegar aos três milhões de rublos (cerca de 34 mil euros) se for condenada pelo crime de “profanar um símbolo da glória militar russa”.

Num vídeo publicado pelo departamento da polícia de Khanty-Mansiysk, Rebecca Ziba pediu “desculpa pelo vídeo que publicou a 16 de abril”, alegando que o fez sem saber “quem iria magoar ou irritar”. “Não era para ser ofensivo”, garantiu, dizendo que não queria “desrespeitar as pessoas que morreram” na II Guerra Mundial.

“Não sabia o que eles tinham feito, não sabia que era tão importante. Peço imensa desculpa. Não sabia”, repetiu a jovem estudante de 21 anos, não sendo claro se teve direito a ser representada por um advogado.

O Memorial da Glória em Khanty-Mansiysk é dedicado aos soldados que morreram durante a II Guerra Mundial.