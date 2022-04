O secretário de Estado da Defesa Nacional prometeu esta quinta-feira “empenho político” para a modernização dos equipamentos e capacidades da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional e do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), no âmbito do salvamento marítimo.

Marco Capitão Ferreira, que esteve na Póvoa de Varzim esta quinta-feira, no distrito do Porto, na entrega de uma nova embarcação salva-vidas, que vai operar a partir desta cidade do litoral norte, tendo como uma das missões apoiar o setor da pesca da região, frisou e necessidade de “reforçar os meios de salvamento marítimo e criar condições para que os mesmos operem com elevada taxa de sucesso”.

“Da minha parte cumpre-me reconhecer o trabalho que tem sido feito e garantir o empenho político para a modernização dos equipamentos e das capacidades da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional e do ISN, e valorizar o empenho dos homens e mulheres sem os quais os equipamentos nada fazem“, disse o governante.

O secretário do Estado lembrou que embarcação que foi entregue, apelidada ‘Patrão Cego de Maio’ em homenagem a um pescador e salva-vidas nascido na cidade poveiro em 1917, foi construída nos estaleiros do arsenal do Alfeite, dinamizando economia e a capacidade operacional nacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Este novo equipamento foi pensado por cabeças portuguesas, construída por mãos nossas e por e só operada por marinheiros nacionais. Temos de continuar esta aposta na dinamização das forças armadas a partir do que bom que temos no país, valorizando a nossa económica, capacidade operacional e gerando emprego que ajuda economia nacional”, acrescentou Marco Capitão Ferreira.

Esta nova embarcação salva-vidas, que começou a ser construída em 2017, só entra agora em atividade, operada pelo Instituto de Socorros a Náufragos, tendo uma capacidade atuação oceânica, com uma autonomia para 150 milhas, e uma lotação de 12 tripulantes.

Presente nesta cerimónia, que também assinalou os 130 anos de existência do Instituto de Socorros a Náufragos, e integrou dez homenagens, em forma de medalhas, a civis e militares envolvidos em salvamentos, esteve o almirante Gouveia e Melo, que destacou a importância do equipamento, mas também o seu simbolismo.

“É uma especial satisfação a entrega da mais moderna embarcação salva-vidas com capacidade oceânica construída nos estaleiros do arsenal do Alfeite. É uma embarcação que presta homenagem a todos os que participam no salvamento marítimo, nomeadamente ao pescador poveiro José Rodrigues Maio”, disse Gouveia e Melo.

O almirante destacou, ainda, os 130 do ISN “resultado da entrega de homens e mulheres que estão sempre prontos a ir ao mar para salvar o próximo. É uma marca de referência de nacional que nunca será alienada”.