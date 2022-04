“Anatomia de um Escândalo”. Uma boa ideia nem sempre é bem concretizada

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No final do julgamento, os jurados presentes neste tribunal terão de deliberar e decidir se:

a) “Anatomia de um Escândalo” merece ou não todo o sucesso que está a ter?

b) David E. Kelley consegue repetir a fórmula de “Big Little Lies”?

A decisão não será fácil nem linear. A nova minissérie da Netflix não tem um percurso estável durante os seis episódios disponíveis no streaming. A história começa bem, parece ter potencial, mas os produtores e guionistas lembraram-se de juntar tanta coisa que, no final, é muito fogo de artifício para pouco conteúdo.

Vamos aos factos: esta é a história de James (Rupert Friend) e Sophie Whitehouse (Sienna Miller), que veem o casamento à beira da ruína quando ele, ministro cheio de pinta, percebe que o caso que teve com uma funcionária vai ser exposto na imprensa. “OK”, pensa Sophie, “foi só sexo” e siga o baile — que ela é rica, não trabalha, tem uma empregada a tratar das duas crianças, mas não tem tempo a perder com uma coisa sem importância. Não tem tempo para isso nem para cozinhar, claramente. Os miúdos têm direito a uma pizza Ristorante ali dos congelados do supermercado da esquina e fazem uma festa como se fosse a primeira vez que estão a ver o mar.

Depois o caso vira acusação de violação. “OK”, pensa Sophie, “foi só sexo e uma novata aproveitadora” — na cabeça dela não se coloca sequer a hipótese de ser verdade. Sente-se humilhada, mas há que continuar a viver e a comer a lasanha perfeita do seu perfeito marido porque, afinal, não há casamentos perfeitos, “boys will be boys (rapazes serão rapazes)”, como se diz várias vezes nos episódios, e as mulheres dondocas que se aguentem neste mundo perfeito de fachada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[o trailer de “Anatomia de um Escândalo”:]

O barco vira (vemos literalmente a personagem a cambalear como se estivesse nauseada) quando Sophie ouve a vítima dizer em tribunal que estava apaixonada por James. Se só aqui é que está o problema, há qualquer coisa muito errada neste casamento. Aliás, há qualquer coisa muito errada com esta série. David E. Kelley vai buscar a “Big Little Lies” e a “The Undoing” (duas outras séries que também criou) o mesmo ambiente: casamentos que não são o que parecem, gente de classe média alta que esconde segredos, amigos capazes de encobrir crimes. Até aqui tudo bem: um político caído em desgraça que esconde algo mais do que quer revelar.

Vamos pensar nisto como sendo um simples bolo de chocolate. A base é ótima e a receita foi testada várias vezes. Se lhe juntarmos depois morangos, chantilly, bolachas, avelãs e gomas, pode até parecer uma ideia vencedora mas, a probabilidade de ficarmos mal-dispostos depois de seis fatias é muito elevada. É o que acontece aqui: até mais ou menos metade, “Anatomia de um Escândalo” funciona. À narrativa vão sendo acrescentadas imagens levadas à letra — quando James recebe a intimação da polícia, a personagem é projetada para trás em câmara lenta como se tivesse acabado de levar um soco; quando Sophie sai do tribunal e sente que está a cair num abismo, vemos a personagem a cair de costas, desamparada, de uma altura de vários andares.

“Criada”, também da Netflix, fez isto muito bem: quando a protagonista estava mergulhada numa depressão profunda era literalmente engolida por um sofá ou estava no fundo de um poço sem escada à vista. “Anatomia de um Escândalo” não faz, porque exagera. Usa este estilo demasiadas vezes e o problema é não ser apenas este. Os relatos e as memórias são um pingue-pongue constante entre passado e presente e as personagens misturam-se — estão lá, em plena cena, a imaginar o que aconteceu num momento que nunca lhes pertenceu. Os ângulos escolhidos para filmar são muitas vezes estranhos e só acrescentam ruído àquilo que já é caótico.