O ator e comediante James Corden irá deixar de apresentar o programa Late Late Show em meados de 2023. A saída do humorista acontecerá oito anos e meio depois de se estrear como host de um dos talk-show mais conhecidos nos Estados Unidos da América.

Foi uma decisão realmente difícil a de partir, porque estou imensamente orgulhoso do programa”, contou James Corden à Deadline. “Estou entusiasmado por prolongar por mais um ano. Sempre o quis fazer por cinco anos e depois abandonar, mas depois permaneci no programa. Tenho pensado nisso há bastante tempo, e se haverá mais alguma aventura”, confessou.

Corden assumiu o comando do programa de humor da CBS em 2015, substituindo Craig Ferguson no cargo. Com a entrada na televisão norte-americana, o britânico trouxe consigo rubricas de humor como Carpool Karaoke, Drop The Mic ou Spill Your Guts.

“Há sete anos, James Corden veio para os Estados Unidos e apanhou a televisão de surpresa, com uma imensa criatividade e mudanças cómicas que ressoaram de uma maneira importante nos telespectadores em direto e online“, afirmou George Cheeks, presidente e CEO do canal de televisão norte-americano. “Nos meus dois anos na CBS, tive o privilégio de ver a criatividade genial de James Corden de perto, e de experienciar a sua parceria valiosa com a CBS, tanto enquanto performer como no papel de produtor.”

Em relação a um possível regresso a terras de Sua Majestade, o humorista disse à Deadline que tanto ele como a sua família “ainda não sabem a resposta”.

É algo em que pensamos e sobre o qual falamos bastante, mas ainda não tomámos verdadeiramente uma decisão”, contou o comediante. “Adoro viver aqui [nos EUA] e tudo o que me tem proporcionado. A minha família e eu nunca tomámos esta aventura por garantida. Todos os dias quando conduzo na [avenida] Sunset para o trabalho apenas penso que sou de High Wycombe [em Buckinghamshire, Reino Unido].”

Além do programa da CBS, o comediante é conhecido por ter entrado em filmes como “Os Três Mosqueteiros”, “Cats” ou “Peter Rabbit”, além de ter sido o apresentador do episódio especial da série “Friends”. Corden moderou a reunião dos seis atores principais de uma das mais aclamadas sitcoms dos nos 1990 e 2000 em “Friends: A Reunião“.

Há outras coisas que eu sinto que queria fazer, como escrever”, confidenciou. “Há algumas histórias que gostava de contar e gostava de ver se sou capaz de o fazer. O facto de ser tão assustador para mim é o que me compele a fazê-lo.”

O comediante afirmou ainda querer sair da mesma maneira como entrou no Late Late Show: “com um grande ‘bang’“.