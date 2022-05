Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um embargo “faseado” ao petróleo russo, mais apoio financeiro e plano de reconstrução da Ucrânia, bem como promessas de mais sanções ao regime russo.

Estas foram as principais conclusões do encontro virtual dos países do G7 (EUA, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão) com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em informação divulgada num comunicado da Casa Branca.

Em concreto, os líderes das principais economias mundiais comprometem-se com “a redução ou eliminação da importação de petróleo russo”, garantindo que tal será feito de forma “rápida e ordeira”, mas que permita “tempo para que o mundo encontre fornecimento alternativo”.

Além da questão do petróleo, o G7 deixou ainda uma série de outras promessas, nomeadamente novas sanções à Rússia. Os líderes garantem que serão aplicadas medidas para “proibir ou impedir o fornecimento de serviços-chave dos quais a Rússia depende” e que darão passos para assegurar a exclusão do sistema bancário russo do sistema mundial. “As elites financeiras e membros da família que apoiam o Presidente Putin no seu esforço de guerra” também sofrerão novas sanções.

Relativamente à Ucrânia, os líderes do G7 deixaram o compromisso de reforçar o auxílio militar ao país, bem como um reforço da cooperação “na área das informações de segurança”. Deixam ainda a promessa de que a ajuda económica à Ucrânia será reforçada “nas próximas semanas” e que estão a ser estudadas opções para ajudar aos esforços de recuperação e reconstrução no pós-guerra.

No comunicado norte-americano, a Casa Branca sublinha ainda que a reunião teve lugar no dia em que se assinala a derrota da Alemanha Nazi e que os líderes sublinham o seu respeito pelos que morreram a lutar contra o regime alemão, “incluindo os Aliados Ocidentais e a União Soviética”. A atual guerra na Ucrânia, dizem, “trazem vergonha à Rússia e aos sacrifícios históricos do seu povo”.