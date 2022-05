O mural alusivo à mítica Batalha de Ourique existente no concelho de Castro Verde foi vandalizado e o município apresentou queixa à GNR para se identificar e responsabilizar quem praticou o “atentado à memória histórica”.

O “lamentável e inaceitável ato de puro vandalismo” foi detetado, na passada quinta-feira, no mural, situado no sítio e junto à Ermida de S. Pedro das Cabeças, disse nesta segunda-feira à agência Lusa António José Brito, presidente da Câmara de Castro Verde, no distrito de Beja.

Segundo o autarca, no ato de vandalismo, foi inscrito a vermelho e sobre cenas da batalha pintadas no mural: “O senhor odeia a alma dos que amam a violência. Salmo 11:5”.

“A autarquia não aceita e a liberdade de expressão não se compadece com este ato de vandalismo, que apenas pode ser classificado como um crime público, um atentado e uma ofensa à memória histórica e à manifestação cultural expressa no mural“, referiu António José Brito.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por isso, adiantou, a Câmara de Castro Verde já apresentou uma queixa à GNR contra desconhecidos e no sentido de se identificar e pedir responsabilidades ao autor ou autores do ato de vandalismo.

O mural foi instalado pela autarquia e pintado por um grupo de alunos da Escola Superior de Belas Artes do Porto e da Escola Secundária de Castro Verde no sítio de S. Pedro das Cabeças em 2014, no âmbito das comemorações dos 875 anos da Batalha de Ourique.

Segundo o município, o sítio de S. Pedro das Cabeças é “uma referência na historiografia portuguesa como local da Batalha de Ourique, no século XII” e um “local de forte importância histórica para o concelho” de Castro Verde.

A lenda conta que Afonso Henriques defrontou, em 25 de julho de 1139, nos então chamados “Campos de Ourique”, um vasto exército comandado por cinco reis mouros e, após a vitória, os seus soldados levaram-no a autoproclamar-se Rei de Portugal.

O sítio de S. Pedro das Cabeças é um dos locais onde a Câmara de Castro Verde promove, anualmente, em julho, iniciativas para comemorar o aniversário da Batalha de Ourique.