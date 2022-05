Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um passageiro sem experiência de pilotagem conseguiu aterrar um avião na Florida, na tarde desta terça-feira, depois de o piloto ter ficado incapacitado.

Sem que tenha sido especificado qual a emergência médica do piloto, um áudio entre o passageiro e um controlador de tráfego aéreo obtido pela CNN revela que o controlador instruiu o passageiro na aterragem.

Tenho uma situação séria aqui”, afirmou o passageiro, segundo revelou o áudio. “O meu piloto ficou incapacitado e eu não faço ideia de como piloto o avião.”

O Cessna Caravan acabaria por aterrar em segurança, com o piloto e dois passageiros, no Aeroporto Internacional de Palm Beach. O controlador de tráfego aéreo pediu ao piloto improvisado que mantivesse “as asas niveladas”.

“Empurre os controlos para a frente e desça a uma velocidade muito lenta“, disse o controlador. “Tente seguir a linha da costa ou para norte ou para sul. Estamos a tentar localizá-lo.”

No áudio, ainda segundo o canal norte-americano, é possível ouvir um segundo controlador aéreo a informar os restantes aviões do que se estaria a suceder. “Acabaste de testemunhar dois passageiros a aterrar o avião“, afirmou o operador de torre do Aeroporto Internacional de Palm Beach a um piloto da American Airlines que se preparava para descolar em direção à Carolina do Norte.

Acabaste de dizer que os passageiros aterraram o avião? Oh meu deus, excelente trabalho”, responde o piloto da American Airlines.

A aeronave tratava-se de um Cessna 208 com monomotor. A Administração Federal de Aviação encontra-se a investigar o incidente.