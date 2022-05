A ministra do Desenvolvimento Económico da Ucrânia, Yulia Swyrydenko, anunciou esta quarta-feira que a Polónia vai fornecer ao seu país 25.000 toneladas de combustível, referindo que o governo está a lutar para equilibrar o mercado e retomar as exportações.

A ajuda da Polónia vai contribuir para estabilizar significativamente a situação no mercado de combustíveis”, disse a ministra, citada pela agência de notícias polaca PAP, depois de se ter reunido, em Kiev, com a sua homóloga do país vizinho, Anna Moskva.

Swyrydenko acrescentou que, antes do início da invasão, em 24 de fevereiro, a refinaria de Kremenchuk (centro do país) abastecia grande parte da procura interna de combustível, mas a infraestrutura foi destruída num ataque do exército russo.

Por isso, o governo está a tentar organizar-se para aliviar a escassez de combustível, disse, admitindo, no entanto, que enfrenta muitas dificuldades, já que muitos dos caminhos ferroviários e rodoviários estão danificados e os portos ucranianos estão bloqueados.

No início deste mês, as forças russas também atacaram a segunda maior refinaria da Ucrânia, localizada na região de Lugansk.

A falta de combustível está a provocar filas para abastecer os carros, já porque a maioria dos postos de gasolina do país tem o combustível racionado a 10 litros por cliente.

Em entrevista à agência de notícias espanhola Efe, o ministro das Infraestruturas da Ucrânia, Olexandr Kubrakov, admitiu esperar apoio dos países europeus relativamente ao abastecimento de gasóleo e gasolina ao seu país e garantiu que o governo está a reconstruir as infraestruturas danificadas para facilitar a distribuição e retomar as exportações agora bloqueadas.

Kubrakov reconheceu que todo o mercado europeu está a atravessar uma situação difícil, já que há a procura por combustíveis é alta e alguns países estão a tentar fazer algumas reservas para enfrentar o potencial embargo russo, mas sublinhou que um país em guerra tem necessidades e adiantou estar em conversações com os governos da Roménia e da Polónia para que permitam a entrada de navios carregados de combustível na Ucrânia.

A Ucrânia precisa operar nesses portos porque os seus portos no Mar Negro estão todos bloqueados.

“A situação é muito difícil porque quase 80% das nossas exportações eram feitas através do Mar Negro“, lamentou o ministro.

Além disso, acrescentou Kubrakov, o governo está também a tentar reorientar os canais logísticos para oeste (em direção à fronteira com a Polónia) por via rodoviária e de comboio.

“Estamos a considerar todas as opções que possam ajudar”, alegou o ministro, adiantando ser “difícil fazer tudo em poucas semanas”.

De acordo com o ministro, esta é, no entanto, a prioridade do governo, à frente da recuperação e desenvolvimento dos aeroportos.

“Foram todos danificados, alguns estão totalmente destruídos”, explicou Kubrakov, que reconhece que se está a decidir qual o aeroporto que terá de passar a funcionar caso o espaço aéreo seja reaberto.

“Mas não é nossa prioridade, a nossa prioridade é exportar”, sublinhou.