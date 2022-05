Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro veículo eléctrico da Bentley chegará ao mercado dentro de três anos, baseado na plataforma PPE do Grupo VW. Conhecem-se agora mais pormenores sobre este modelo, depois de o CEO Adrian Hallmark ter revelado a sua potência e capacidade de aceleração. Entusiasmantes a todos os níveis.

Com uma linha de coupé longo, elegante e refinado, o primeiro Bentley exclusivamente a bateria possuirá uma generosa distância entre eixos, sobretudo porque tem de alimentar motores eléctricos divididos pelos eixos, capazes de fornecer 1400 cv. Um nível de potência nunca visto na marca britânica, seja ele em modelos de série ou até em veículos de competição.

Com 1,4 milhares de cavalos, é de esperar que o coupé luxuoso e desportivo seja capaz de surpreender no capítulo das acelerações. O que se confirma, pelo menos segundo o CEO, que prevê que o Bentley seja capaz de ir de 0-100 km/h em apenas 1,5 segundos. Independentemente da espectacularidade do valor, que tornaria o modelo no mais rápido do mundo, é altamente improvável que um segundo e meio seja suficiente para “empurrar” um veículo que será necessariamente pesado – pelas dimensões, equipamento e capacidade da bateria – até aos 100 km/h. Isto porque o Rimac Nevera, com 1914 cv, um coupé mais curto e menos requintado, anuncia 1,9 segundos para atingir a mesma fasquia.

Em relação a estas dúvidas, o próprio Adrian Hallmark revelou que haverá diversos programas de condução que tornarão o Bentley mais ou menos civilizado, o que implica comedido nas acelerações. De acordo com o CEO, o coupé inglês pode ir de 0-100 km/h em 1,5 segundos no modo mais agressivo, para depois necessitar de 2,7 segundos no modo de condução mais “suave”.