Este artigo é da autoria da EDP

São o futuro do planeta e estão bem conscientes disso. Sabem falar sobre sustentabilidade, o que os adultos deviam fazer para se tornarem amigos do ambiente e até conseguem prever o futuro. Como vai ser o mundo quando as crianças de hoje se tornarem os adultos de amanhã? O Planeta Zero perguntou aos miúdos.

São a primeira geração a nascer toda ela no século XXI e a primeira a ser 100% digital. Não admira, portanto, que os nascidos entre 2010 e 2019 tenham sido batizados de “geração alpha”. Além de nativos digitais, nasceram habituados a ouvir falar de alterações climáticas e, como tal, de sustentabilidade. Para os miúdos com menos de 10 anos é bem claro que cada um deve cumprir a sua parte pelo futuro do planeta. Mas que futuro é esse?

Os mais afetados pela emergência climática

“As crianças e os jovens são os mais impactados pela crise ambiental global que hoje vivemos. Também são os mais ameaçados pelo caminho que estamos a escolher”, diz David Boyd, relator especial para os Direitos Humanos e Ambiente nas Nações Unidas.

Davis Boyd refere-se ao aumento da temperatura média do planeta, à perda de biodiversidade e à poluição crescente: três ameaças que precisam de ser revertidas e com as quais as crianças estão comprometidas.

Sustentabilidade na ponta da língua

Sabem de cor o que significam os três Rs, a diferença fundamental entre um carro e uma bicicleta (não, não é o facto de ter de dar ao pedal) e têm um slogan na ponta da língua: “não há planeta B”.

O que quer que aconteça com o ambiente vai afetar estas crianças no seu futuro, ao mesmo tempo que poderão ser elas a chave para a solução de problemas que hoje parecem impossíveis de resolver. Será que estão animadas e esperançosas com o que as próximas décadas lhes reservam? Como imaginam o mundo quando forem adultas?

Saiba o que pensam as crianças sobre sustentabilidade e o futuro do ambiente. É só carregar play neste vídeo!