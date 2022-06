Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente russo Vladimir Putin decretou a demissão de cinco generais e um coronel da polícia, de acordo com uma notícia do canal de televisão russo RBC, citada pela Newsweek.

A decisão foi tornada pública num decreto assinado esta segunda-feira a que a RBC teve acesso. Segundo a televisão russa, os generais são Vasily Kukushkin (responsável pelo território de Vladimir), Alexander Laas (responsável pelo território de Altai), Andreu Lipilin (responsável pelo território de Yaroslavl).

Foram ainda demitidos Alexander Udovenko (do diretório do ministério da Administração Interna), Yuri Instrankin (vice-responsável do Departamento de Logística e Apoio Médico do ministério da Administração Interna) e o coronel da polícia Emil Musin (vice-responsável do Centro Forense).

As demissões surgem uma semana depois de o Kremlin ter afastado outros oficiais como Igor Osipov, comandante da frota russa no Mar Negro, onde a Ucrânia conseguiu afundar o navio Moskva.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um responsável não identificado disse à RBC que esta se tratava de uma rotação de pessoal, mas a notícia surge numa altura em que a Rússia revê os seus objetivos militares na Ucrânia, depois de não ter conseguido conquistar cidades relevantes como a capital, Kiev.