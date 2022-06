Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vladimir Putin tem “quase uma crença messiânica sobre si próprio” e não gosta que o critiquem, sobretudo se forem mulheres, afirmou Hillary Clinton, ex-candidata Presidencial nos EUA que chegou a acusar o Presidente russo de interferir nas eleições onde saiu derrotada, em 2016, contra Donald Trump.

“Putin não gosta de críticos, sobretudo mulheres que o critiquem”, defendeu Clinton, num painel de debate no Hay Festival, um evento de literatura e artes no País de Gales. Citada pelo The Guardian, Clinton recordou que teve alguns “desenvolvimentos positivos” na relação de trabalho que teve com Putin entre 2009 e 2013, quando ela era Secretária de Estado na administração Obama. Porém, a relação entre os dois azedou quando Clinton disse publicamente que as eleições que voltaram a eleger Putin Presidente da Rússia, em 2012, tinham sido “flagrantemente forjadas”.

Depois dessa crítica, “Putin tornou-se muito agressivo em relação a mim e, como sabemos, por muito que diga o contrário levou a cabo enormes esforços para garantir que Trump era eleito, por quaisquer meios que fossem necessários”.

Na interação que teve com Putin, Clinton diz ter podido testemunhar “a crença quase messiânica que Putin tem sobre si próprio e sobre aquilo que acredita que ele estava destinado a tornar-se” – concretamente, que acredita ter nascido para cumprir o objetivo de “recuperar o Império Russo”.

Quando ele invadiu a Ucrânia, infelizmente não fiquei surpreendida. Fiquei muito surpreendida, porém, pela capacidade com que a Ucrânia e o Presidente Zelensky conseguiram defender-se”, afirmou Clinton.

Sobre a Rússia, Hillary Clinton lançou um repto para que se criem condições para que “sejam ouvidas as vozes de todos os russos e sejam, também contados todos os seus votos”, pedindo um ato eleitoral que “cumpra os padrões internacionais de validade”.