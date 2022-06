Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, revelou que planeia visitar o campo de concentração de Auschwitz em setembro deste ano, um projeto em conjunto com a Fundação de Judeus de Auschwitz.

“Eu sou uma testemunha das ruínas de um país destroçado pelos nazis“, afirmou o ator em comunicado, de acordo com a ABC News. “Eu vi em primeira mão como este ódio se descontrolou e partilho estas memórias dolorosas com o mundo na esperança de prevenir futuras tragédias e educar os soldados sobre a responsabilidade pessoal.”

O também antigo culturista tem sido um apoiante de organizações contra o ódio e tem contrariado os discursos antissemitas — Arnold Schwarzenegger nasceu na Áustria dois anos depois do fim da Segunda Grande Guerra e da queda do regime nazi.

Ao crescer, estava rodeado de homens destroçados que ‘bebiam a sua culpa’ por terem participado no regime mais atroz na história”, afirmou ainda. “Nem todos eles eram ávidos antissemitas ou nazis. Muitos apenas alinharam, passo a passo, com o que acontecia. Eram as pessoas comuns.”

O representante da Fundação de Judeus de Auschwitz e filho de sobreviventes do Holocausto, Simon Bergson, nasceu igualmente no final da década de 1940. Para Bergson, abordar os crimes de guerra e o ódio do regime nazi é importante, especialmente tendo em consideração a invasão da Rússia à Ucrânia.