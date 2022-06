Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mariah Carey está a ser processada por um compositor por causa da canção “All I Want for Christmas is You”. Segundo a BBC, Andy Stone foi um dos autores de uma música da banda Vince Vance and the Valiants, com o mesmo nome e que foi lançada cinco anos antes do êxito da cantora norte-americana.

O título, contudo, parece ser a única coisa em comum entre as duas canções, uma vez que a melodia aparentemente em nada se assemelha. Ainda assim, Stone acusa Carey de ter explorado a sua “popularidade” e “estilo”, além de ter recebido, juntamente com o co-autor da sua canção Walter Afanasieff e a editora Sony Music Entertainment, “lucros desmerecidos”.

O compositor refere ainda que nunca autorizou a que sua música fosse usada para outros fins e exige uma indemnização de cerca de 18,6 milhões de euros (20 milhões de dólares).

A música de Mariah Carey, que foi lançada em 1994, é uma das mais conhecidas músicas de Natal do mundo, tendo valido à cantora, até 2017, mais de 56 milhões de euros (60 milhões de dólares) em direitos de autor.