O ministro do Ambiente da República Dominicana, Orlando Jorge Mera, foi baleado e morto esta segunda-feira. A identidade do atacante é desconhecida, explicaram as autoridades dominicanas.

“A sua morte é uma tragédia”, declarou Bartolomé Pujals, diretor executivo do Gabinete de Inovação do governo da República Dominicana. “Nós, os dominicanos, temos de nos juntar para alcançar um pacto de paz e de coexistência pacífica. Chega de violência.”

De acordo com a Associated Press, além de ministro, Orlando Jorge Mera era advogado e fundador do partido Revolucionário Moderno, tendo assumido a pasta do Ambiente em agosto de 2020.