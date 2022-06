A Ucrânia acusou esta terça-feira o exército russo de ter detido cerca de 600 pessoas, incluindo jornalistas e ativistas pró-Kiev, na região de Kherson, no sul do país, inteiramente ocupada pelas forças de Moscovo.

Segundo uma publicação da representante permanente da Presidência da Ucrânia na Crimeia, Tamila Tacheva, no Twitter, as pessoas estão a ser “mantidas em condições inumanas e estão a ser vítimas de tortura”.

“Segundo as nossas informações, cerca de 600 pessoas estão (…) detidas em porões especialmente preparados na região de Kherson“, informou .

Repr Ukraine's President in Crimea: in Kherson region about 600 people abducted by russia's invaders.They're facing inhuman treatment&torture. Some (both civilians &POWs) are taken to Crimea. Abducted people from the Zaporizhzhia region are also being taken to Crimea pic.twitter.com/TFP2iI5FYW

— Ukrainian Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) June 7, 2022