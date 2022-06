Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Scalinata di Trinità dei Monti, mais célebre como Escadaria da Praça de Espanha, em Roma, que liga a Piazza di Spagna à igreja de Trinità dei Monti, é um dos locais mais visitados na capital italiana. O número de turistas em Roma voltou aos níveis pré-pandemia e as multidões visitam os marcos culturais, mas nem sempre os respeitam.

Foi o que aconteceu na madrugada da passada sexta-feira, quando uma turista norte-americana atirou uma trotinete elétrica da escadaria da capital italiana. O incidente foi filmado e o momento partilhado no YouTube.

A jovem, de 28 anos, e o companheiro, de 29, foram multados em 400 euros pela polícia depois de terem sido ‘apanhados’ pelas câmaras de segurança. Os turistas ficaram proibidos de regressar ao famoso monumento, património mundial da UNESCO. Atirar a trotinete elétrica causou também danos no valor de 25 mil euros à escadaria de mármore do século XVIII, que tinha passado por uma restauração em 2015, noticia o The Guardian.

O turismo italiano regressou aos níveis pré-pandemia, mas a recuperação do setor viu também o regresso dos turistas que desrespeitam as regras do país. Em abril, dois visitantes holandeses foram multados em mil euros por entrar na Fontana di Trevi. Mais recentemente, há duas semanas, um turista dirigiu um Maserati Levante pela escadaria, onde as pessoas estão proibidas de se sentar desde 2018.