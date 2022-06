Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A PSP de Loures atingiu a tiro um suspeito de violência doméstica que recusou largar duas facas quando foi abordado pelas autoridades, ao final desta tarde de domingo, anunciou o Comando da PSP em comunicado.

O caso ocorreu pelas 18h05 quando o carro patrulha da PSP de Loures foi chamado à Rua de Goa por um casal que disse estar a ser vítima de violência doméstica por parte do filho. Ali chegados, os polícias depararam com um suspeito de 33 anos na rua “com as mãos atrás das costas, demonstrado ocultar algo”, lê-se no comunicado. O suspeito exibiu depois duas facas, uma em cada mão, e ameaçou a polícia “adotando uma posição defensiva”.

As autoridades ainda lhe deram ordem para largar as armas, mas como ele não obedeceu e continuou “a caminhar na direção dos polícias com intuito de os agredir”, um dos elementos policiais recorreu à arma de fogo “com o intuito de cessar a ameaça e preservar ao máximo a vida e integridade física do suspeito”.

O disparo atingiu de raspão a perna esquerda do suspeito, que acabou por largar as armas. Foram acionados de imediato os meios de socorro e o suspeito foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Loures. Não foi necessário ser levado ao hospital para tratamento.

A PSP apela a todos os cidadãos “para que cumpram as ordens legais e legítimas dos polícias de forma a evitar que tenham que usar a força pública, o que não hesitarão em fazer, de forma adequada, proporcional e legal”.