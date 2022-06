Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ben Wallace, o ministro da Defesa do Reino Unido, demonstrou estar “otimista” sobre a mudança de ideias da Turquia relativamente às adesões da Finlândia e Suécia à NATO. O governante defendeu ainda que a Ucrânia está a receber armas suficientes para vencer a guerra.

Em declarações à imprensa em Bruxelas, citado pelo Financial Times, o governante britânico garantiu estar “otimista” sobre um acordo com a Turquia para entrada da Finlândia e Suécia na NATO.

O político britânico viajará na próxima segunda-feira para a Turquia, onde terá um encontro com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Wallace referiu ainda que espera que este acordo, que implicaria uma mudança de ideias da Turquia, possa acontecer a tempo da conferência anual da NATO, que se realiza dentro de duas semanas, em Madrid.

A Turquia tem sido bastante vocal sobre a oposição à entrada dos dois países na aliança do tratado do Atlântico Norte, com Erdogan a acusar a Finlândia e a Suécia de serem “incubadoras de terroristas”. Em discursos recentes, Erdogan recordou ainda que, para haver uma concordância sobre a entrada dos dois países na NATO, deverá também haver uma “sensibilidade” para com as preocupações e necessidades da Turquia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na mesma ocasião em Bruxelas, Ben Wallace declarou ainda que considera que a Ucrânia está a receber armas suficientes, incluindo sistemas de maior alcance, para vencer a guerra contra a Rússia.

O governante britânico prevê que as forças ucranianas vão, em breve, ser capazes de fazer “progressos significativos” no leste do país, mas garante que treinar as tropas sobre como utilizar as novas armas enviadas pelo Ocidente é fundamental para isso acontecer.

Questionado pela Sky News se achava que os aliados estavam a dar à Ucrânia armas suficientes, o ministro afirma que os “ucranianos têm e terão nas próximas semanas nas suas mãos capacidades para fazer progressos significativos no leste do país ou até mesmo para defender regiões como Odessa.”