Vinte contentores com ouro, pratas e televisões roubados no porto de Manzanillo, no México, anunciou esta segunda-feira a Federação Mexicana de Trabalhadores. “Há uma crescente falta de segurança, e isto é um sinal do que está a acontecer no país”, defendeu Medina Mora, presidente da federação. “É necessário que as autoridades façam algo.”

Horacio Duarte, diretor do Serviço de Alfândega do México, confirmou o roubo, perpetrado a 5 de junho, que descreveu como “uma operação de crime organizado muito séria“.

Segundo jornais locais citados pela CBS News, uma dezena de homens armados terão forçado a entrada numa zona de cargas privada perto do porto, tendo depois subjugado os funcionários e levado várias horas a identificar os contentores levados. Depois, transportaram os mesmos em camiões para paradeiro desconhecido. Neste momento, as autoridades não têm pistas sobre a localização dos assaltantes e do material furtado.

Ainda segundo o jornal norte-americano, no México, artigo como televisões são facilmente vendidos no mercado negro. Já o destino do ouro e da prata não é tão óbvio.