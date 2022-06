O Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada (HDES), nos Açores, vai contratar 59 médicos assistentes hospitalares, para um total de 26 especialidades, foi revelado esta segunda-feira.

Num comunicado enviado às redações, a maior unidade de saúde dos Açores adianta que entre as especialidades contempladas neste processo de admissão destacam-se a Anestesiologia, a Pediatria e a Medicina Intensiva com o maior número de vagas disponíveis, seguindo-se a Medicina Interna, Psiquiatria ou a Neurologia, num total de “26 especialidades disponíveis”.

O procedimento concursal em causa está disponível na Bolsa de Emprego Público – Açores, no site ou através do site “Welcome to HDES”.

“Integrado no Sistema Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores como uma unidade prestadora de cuidados de saúde diferenciados aos utentes das ilhas de São Miguel e de Santa Maria, o HDES é ainda responsável pela cobertura integral do arquipélago no que respeita a algumas valências”, lê-se no comunicado.