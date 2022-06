O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Lituânia garantiu, esta terça-feira, que não está a aplicar “qualquer sanção unilateral” contra a Rússia após o bloqueio parcial ao transporte de mercadorias para o enclave de Kaliningrado. Em resposta ao Observador, a diplomacia do país báltico assinalou também que o trânsito por via terrestre da “região de Kaliningrado para outras partes da Federação Russa” não foi “interrompido” nem “banido”.

O governo da Lituânia explicou que, em parceria com outros Estados-membros da União Europeia, está apenas a aplicar as “medidas restritivas” decretadas por Bruxelas após as “ações desestabilizadoras da Rússia na Ucrânia”. Algumas das sanções incluem a proibição da circulação de certas mercadorias oriundas de Moscovo que “estão proibidas de entrar na União Europeia”.

“A 15 de março de 2022, a União Europeia adotou o quarto pacote de sanções contra a Rússia, impondo uma proibição à importação de produtos de ferro e aço”, precisou o Ministério dos Negócios Estrangeiros lituano, acrescentando que a 17 de junho terminou o período de adaptação decorrente de antigas “obrigações” contratuais, o que motivou o bloqueio parcial. “A Lituânia está a aplicar as medidas restritivas da União Europeia em conformidade com as regulação do Conselho e consultando a Comissão Europeia.”

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, já veio confirmar que o país báltico está apenas a cumprir as diretivas europeia: “A Lituânia não adotou quaisquer restrições unilaterais ou nacionais. Não é verdade. Aplica sanções da UE”. “O trânsito terrestre entre a Rússia e Kaliningrado não foi interrompido nem proibido. O trânsito de passageiros e mercadorias continua. Não há bloqueio”, assegurou Josep Borrell.

"The Russian accusations are pure propaganda <…> #Lithuania is not doing anything else, than implementing the guidelines provided by the Commission."

