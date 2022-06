Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia revelou, esta terça-feira, ter atingido uma plataforma de exploração de petróleo no Mar Negro por estar a ser utilizada como instalação militar pelas tropas russas.

O porta-voz da administração militar de Odessa, Sergiy Bratchuk, disse que as tropas russas estariam a utilizar a plataforma para “armazenar equipamento de defesa aérea, radares e equipamento de reconhecimento” que “ajudava os russos a ter o controlo do noroeste do Mar Negro”, explicou o The Telegraph.

A informação foi avançada pelo governador pró-russo da região, Sergei Askyonov, no Telegram. O responsável disse que três pessoas ficaram feridas no ataque, estando agora a ser realizadas buscas para encontrar sete trabalhadores da plataforma dados como desaparecidos.

A ofensiva militar lançada pela Rússia na Ucrânia causou a fuga de mais de 15 milhões de pessoas — destas, mais de 7,7 milhões para os países vizinhos –, de acordo com a ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Grande Guerra.