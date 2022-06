Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Após mais uma reunião entre o ministério da Saúde e as estruturas representativas dos trabalhadores médicos, Marta Temido anunciou, esta quarta-feira à noite, que as negociações voltaram a falhar. A ministra da Saúde indicou que a proposta de 50 euros para horas suplementares além das horas que constituem um limite legal não foi “suficiente” no entender dos sindicatos.