Tóquio, Rio, Denver, Nairobi, Helsínquia, Berlim e o Professor estão de volta. Só que piscamos os olhos durante dois segundos e, de repente, estamos numa espécie de mundo invertido ao estilo de “Stranger Things”. O espanhol virou coreano, as máscaras de Dali perderam o bigode e o bunker dos assaltantes é uma piscina abandonada em vez da mansão na terriola onde se cantava o “Bella Ciao” ao luar. De resto, tudo igual: os mesmos macacões vermelhos, a Casa da Moeda como local do assalto, o plano para imprimir milhões e uma inspetora que se deixa apanhar no plano e se apaixona pelo cabecilha. “Señores”, como diria Nairobi, estamos em “La Casa de Papel – Coreia”, já disponível na Netflix.

Podemos começar já pela única pergunta que importa: faz sentido pegar numa série de sucesso e fazer uma cópia exatamente igual, mudando apenas o cenário e a língua? A resposta é: não, nenhum. Não há novidades ou relevância nesta versão. Segunda pergunta (menos urgente, mas que interessa igualmente): para quê ter o conteúdo disponível no catálogo global da Netflix? Não tenho resposta neste caso, só quem toma as grandes decisões do serviço de streaming saberá, mas que não tem lógica, lá isso não tem.

