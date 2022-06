O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse no domingo estar confiante de que se poderão encontrar soluções para sancionar o setor do ouro russo sem sofrer as consequências dessa decisão.

As declarações de Michel foram feitas numa conferência de imprensa em Elmau, na Alemanha, quando foi questionado sobre o anúncio feito pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, de que o G7, cujos líderes estão reunidos durante três dias no sul da Alemanha, irá anunciar a proibição da importação de ouro da Rússia como parte das medidas destinadas a sancionar a invasão da Ucrânia.

“É importante não tomar medidas que aparentemente consideramos agradáveis e eficientes, mas que, se olharmos para os efeitos colaterais, teriam consequências negativas”, disse Michel.

“Estou confiante de que as questões e medidas técnicas podem ser encontradas para poder visar esse setor sem sermos vítimas de efeitos negativos”, afirmou o presidente do Conselho Europeu, que reconheceu que a questão seria abordada na reunião do G7.

Em paralelo, acrescentou, haverá uma coordenação com os Estados membros da União Europeia (UE) para “ter a certeza de que podem ser tomadas decisões unânimes”.

O Presidente dos EUA afirmou no Twitter que o G7, grupo de grandes potências industrializadas (França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Canadá e Japão) vai anunciar a proibição da importação de ouro da Rússia.

“Em conjunto com o G7 anunciaremos que proibimos a importação de ouro russo, uma importação de relevo que gera dezenas de milhares de dólares à Rússia”, disse Joe Biden.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.

Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2022