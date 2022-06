Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Forças russas terão prendido esta terça-feira o presidente da câmara de Kherson, Igor Kolykhaev. A informação foi avançada por uma assessora do autarca, Galina Lyashevskaya, que fez um post na sua página de Facebook onde escreveu: “Eles levaram Igor Kolykhaev”.

A assessora regressou mais tarde ao Facebook para contar com mais detalhes sobre como tudo se passou. Escreveu que Igor Kolykhaev se deslocou na manhã desta terça-feira para uma instituição municipal. “Assim que ele saiu do carro, foi imediatamente detido pela guarda nacional armada russa e, provavelmente, pelo FSB [Serviço Federal de Segurança russo].”, afirmou.

Segundo o relato de Galina Lyashevskaya, dois discos rígidos foram removidos dos computadores, os cofres foram abertos, houve uma busca de documentos – durante todo esse tempo, assegura, o autarca foi mantido num outro escritório e algemado sob guarda armada. Depois acabou por ser colocado num veículo com a letra “Z” e levado pelas autoridades de Moscovo.

A assessora de Kolykhayev acredita que a sua prisão está relacionada com uma recusa de cooperação com as autoridades que estão a ocupar a cidade. “Há alguns dias atrás, Kolykhaev recebeu uma carta do autarca ‘recém-nomeado’, a convidá-lo para discutirem a futura ‘organização da integração’. Ele ameaçou prendê-lo por recusar este encontro. Kolykhaev não foi.”