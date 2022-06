Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A nova estratégia de defesa da NATO, que será discutida esta quarta-feira na cimeira da Aliança Atlântica em Madrid, vai definir a Rússia como “principal ameaça”.

Em entrevista à Cadena SER, o primeiro-ministro de Espanha explicou que a Rússia vai deixar de ser identificada como “parceiro estratégico”, passando a ser definida como a “principal ameaça” da NATO. “Há alguns anos, a Rússia era um parceiro estratégico e hoje será considerada a principal ameaça”, declarou Pedro Sánchez.

Jens Stoltenberg, adiantou a mesma informação ao início da manhã, dizendo aos jornalistas em Madrid que o “novo conceito estratégico”, que procura acompanhar as recentes mudanças na geopolítica mundial, vai definir de “forma clara” a Rússia como “uma ameaça”.

“Vamos dizer de forma clara que a Rússia representa uma ameaça direta à nossa segurança”, declarou Stoltenberg, indicando dessa forma que o posicionamento da NATO se vai alterar pela primeira vez desde 2010, quando foi aprovado o último conceito estratégico.

O secretário-geral descreveu o encontro desta quarta-feira como “uma cimeira história e transformativa”, que quer responder à “maior crise de segurança” no ocidente “desde a Segunda Guerra Mundial”, nomeadamente com o destacamento de mais tropas para as fronteiras da NATO no leste da Europa, naquele que é “o maior investimento desde a Guerra Fria”.

O reforço de tropas deverá acontecer no próximo ano. Stoltenberg explicou que “estas forças serão pagas e organizadas” pelos diferentes membros da Aliança Atlântica, que serão responsáveis pelo seu treino e por garantir que tenho tudo o que necessitam para atuar nos respetivos territórios.

Relativamente à adesão da Suécia e Finlândia, que poderá ser finalmente alcançada depois do acordo com a Turquia, o secretário-geral afirmou que a NATO vai trabalhar para que o processo seja concluído o mais rapidamente possível. Nesta altura, não é ainda possível avançar com datas mais específicas. “É bom para todos os envolvidos”, considerou Stoltenberg, que adiantou que a cimeira servirá também para discutir o pacote de ajuda à Ucrânia.

Também a China, aliada de longa data da Rússia, representa uma preocupação para a Aliança Atlântica. “A China não é um adversário, mas temos de ter em conta as consequências para a segurança numa altura em que vai investir em armas nucleares”, afirmou Stoltenberg.