Ben Wallace, ministro da Defesa britânico, disse esta quarta-feira que Vladimir Putin é um “lunático” com a “síndrome do homem pequeno”. Acusando o Presidente russo de ter uma visão do mundo impregnada de masculinidade tóxica tal como Boris Johnson fizera horas antes, Ben Wallace referiu, em entrevista à rádio LBC, que Vladimir Putin sofre do complexo de Napoleão. “Raramente se ouve a fase de uma síndrome de uma pequena mulher, ouve-se sempre síndrome do homem pequeno.”

Além disso, enquanto ministro da Defesa, Ben Wallace indicou que, se Reino Unido tivesse desencadeado uma guerra e se a ofensiva militar assumisse os contornos da invasão russa à Ucrânia, ter-se-ia demitido por causa dos fracassos militares.

“Eu teria sido despedido, o governo teria caído na Grã-Bretanha e haveria muitos milhares de pais furiosos e mulheres que teriam perdido os seus maridos”, comentou.

No que diz respeito à guerra, Ben Wallace é da opinião de que os “ucranianos estão a ganhar”. “Eles estão a conseguir extrair um grande custo às forças russas. Mais de 25 mil russos morreram.”

“A Rússia falhou em todos os grandes objetivos a que se propunha”, prosseguiu, acrescentando que Moscovo está “agora reduzido” a avançar lentamente: “Uns poucos metros em alguns dias na zona leste da Ucrânia”.

A altura de Vladimir Putin é uma incógnita. Oficialmente, o Presidente russo mede 1,70 cm, mas existem rumores que alegam o chefe de Estado é mais baixo.