Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O custo de viajar na Ryanair vai aumentar durante os próximos cinco anos. Quem o diz é o próprio presidente executivo da companhia aérea, Michael O’Leary, em entrevista ao Financial Times.

Na entrevista, o presidente executivo da Ryanair, apresentado como “o pioneiro das viagens low-cost na Europa”, explica o aumento previsto: voar aos preços praticados até aqui fica “demasiado barato” para que a empresa consiga ter lucros, até porque os custos de operar nesta indústria têm vindo a aumentar.

Tornou-se demasiado barato para o que é. Parece-me sempre absurdo cada vez que voo para [o aeroporto de] Stansted que a viagem de comboio para o centro de Londres fique mais cara do que o preço dos voos”, afirmou O’Leary.

Os preços dos bilhetes para voos da Ryanair já começaram a aumentar este verão, mas os aumentos não ficarão por aqui: “Não acredito que as viagens aéreas sejam sustentáveis a médio-prazo com um custo médio [por bilhete] de 40 euros. Isso é demasiado barato. Mas penso que continuará a ser muito barato e comportável se custar em média entre 50 e 60 euros”. Tal significa, portanto, um aumento médio do preço por bilhete de entre dez a 20 euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O aumento do preço dos combustíveis e as taxas compensatórias do impacto ambiental das viagens aéreas são apontados pelo presidente executivo da Ryanair como dois fatores que justificam um aumento de preços na Ryanair nos próximos anos.