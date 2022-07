Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

[ATENÇÃO: se ainda não viu os últimos episódios da quarta temporada de “Stranger Things” e não quer saber absolutamente nada, não leia este artigo agora, guarde-o para ler depois]

A dada altura, num destes dois últimos episódios da quarta temporada de “Stranger Things”, Eleven consegue dominar um helicóptero e atirá-lo ao chão. Uma demonstração dos seus reais poderes, com outros que aconteceram neste regresso, e um momento de elevação da própria personagem. Em simultâneo, uma demonstração de como a série assume o crescimento das suas personagens. Desde o início que nunca foi um problema associar a violência aos atos de Eleven, mas até esse momento, não tinha sido permitido banalizá-lo com o decoro dos exageros dos filmes de acção dos anos 1980 e 1990. Lembramo-nos de John Rambo a destruir um helicóptero soviético como momento alto do cinema de ação desse tempo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.