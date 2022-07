Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O jornal dinamarquês Ekstra Bladet avança que estará em curso um tiroteio no centro comercial Fields, em Copenhaga (Dinamarca), citando testemunhas presentes no local que dizem que os primeiros tiros foram ouvidos perto da zona de restauração.

A polícia local já confirmou no Twitter que há “relatos de tiroteio” e garante que já tem uma presença “em massa” no centro comercial. Segundo as forças de segurança, “várias pessoas foram atingidas”.

Vi er fortsat tilstede, der er afgivet skud og flere personer er ramt. Vi arbejder på stedet. Personer i Fields skal blive og afvente politiet. Alle andre personer skal holde sig væk fra Fields #politidk https://t.co/84Df2mspVD — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022

A notória presença policial no local foi confirmada ao tablóide Ekstra Bladet por testemunhas presentes no local, que dão conta de um helicóptero da polícia a sobrevoar o local. Cerca de 150 pessoas terão abandonado o centro comercial.

O cantor norte-americano Harry Styles tem um concerto marcado para esta noite na Royal Arena, que fica a menos de um quilómetro do local. Não há ainda evidências de que os acontecimentos estejam relacionados.