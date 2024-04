Em atualização

Há um incêndio no Boersen, um dos edifícios mais antigos de Copenhaga. Várias ruas no centro da capital foram encerradas em plena hora de ponta na manhã desta terça-feira, segundo o jornal dinamarquês Copenhagenn Post. Os bombeiros estão a tentar dominar o fogo desde as 6h30 (hora de Lisboa) que já fez colapsar o icónico pináculo em espiral, no topo do edifício. Entretanto, o Ministério das Finanças ali perto, também foi evacuado. Cerca de 120 pessoas ainda trabalham para extinguir o fogo, mas só 40% estará sob controlo, escreve o jornal The Guardian com informação do responsável pelo departamento de incêndios de Copenhaga. Operação pode durar 24 horas.

Her faldet spiret af Børsen i København under voldsom brand den 16.04.2024. Se mere på https://t.co/ocJf7fskzf pic.twitter.com/3bfHCrcPzW — Presse-fotos.dk (@pressefotosdk) April 16, 2024

A BBC publicou um vídeo onde se vê o momento em que o pináculo cai, durante o incêndio. Numa publicação dinamarquesa na rede social X também é possível ver esse instante, mas de outro ponto de vista.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

The moment the iconic spire of Copenhagen’s historic stock exchange building collapsed in a fire. Danish media reported that everyone in the building was evacuated safely after the blaze broke out on Tuesday morning in the 17th century building. pic.twitter.com/e1my0RZgMd — euronews (@euronews) April 16, 2024

Também a Euronews divulgou um vídeo em que se vê a icónica torre a cair para a rua e há outros utilizadores a partilharem nas redes sociais a estrondosa queda do pináculo mesmo junto a um carro de bombeiros e perto de outros automóveis estacionados.

The moment the iconic twisting dragon spire of the historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen collapsed. It was constructed in 1625.pic.twitter.com/UffSBvyFS0 — Volcaholic ???? (@volcaholic1) April 16, 2024

Segundo o site da bolsa de valores, o alerta chegou aos bombeiros pelas 7h36 (hora local, mais uma hora do que em Lisboa) e o pináculo terá caído cerca de uma hora depois. Parte do teto do edifício também colapsou e o fogo terá atingido vários pisos, segundo o chefe do departamento de incêndios de Copenhaga, escreve a Reuters.

O Boersen, a antiga sede da Bolsa, estava em obras de remodelação.

As causas do incêndio são ainda desconhecidas, mas acredita-se que grande parte do edifício terá ficado bastante danificada e autoridades no local já relataram que o fogo foi mais intenso junto à torre. Membros dos serviços de emergência disseram que os andaimes dificultaram o seu trabalho e que o telhado em cobre terá acumulado o calor. Acorreram ao local da tragédia 90 recrutas dos Royal Life Guards, uma unidade militar, ajudar a isolar a zona e a resgatar os bens valiosos.

BREAKING: *Notre-Dame moment* Massive fire rages through the 17th-century old Stock Exchange in Copenhagen, Denmark and its spire has collapsed. pic.twitter.com/4tPKVlIHlp — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 16, 2024

Esta construção data do século XVII, mais precisamente de 1625, e atualmente é a sede da Câmara de Comércio Dinamarquesa (Dansk Erhverv). É uma obra do estilo renascentista holandês e foi encomendado pelo Rei Christian IV da Dinamarca. Localizado numa zona de nome Slotsholmen, o Boersen fica muito próximo do parlamento dinamarquês e do Palácio Christiansborg.

Não há registo de pessoas em perigo. Todos os que estavam no interior do edifício saíram, no entanto houve também pessoas a entrar no Boersen para salvar as obras de arte, relata a BBC. Imagens mostram pessoas, ente elas funcionários e voluntários, a carregar grandes quadros, para os salvar das chamas, uma vez que o edifício estaria recheado de obras de arte.

Uma das pessoas que ajudou a retirar peças de arte do interior do espaço foi Brian Mikkelsen, diretor-geral da empresa proprietária do Boersen. Disse aos jornalistas que muito foi salvo, mas não tudo, e que este é o dia mais triste da sua vida, segundo o The Guardian. “A minha sensação é de que salvámos muito”, disse o diretor dos serviços de incêndio e resgate de Copenhaga, contudo acrescenta que uma grande escultura do Rei Christian IV terá ficado para trás por pesar várias toneladas.

Uma das imagens de marca deste edifício era o pináculo com a forma de quatro caudas de dragão entrelaçadas, um símbolo da proteção da atividade comercial em relação aos inimigos, assim como em relação ao fogo. O pináculo tem estado sob obras de manutenção, mas as chamas foram mais fortes do que a simbologia e o elemento arquitetónico foi consumido pelas chamas, fazendo com que a estrutura que sobrou acabasse por cair durante a manhã, com as imagens a serem captadas em vídeo por vários meios e cidadãos.

“O nosso próprio momento Notre Dame”

O vice-primeiro ministro dinamarquês já reagiu ao incêndio na rede social X para lamentar o sucedido e chamou-lhe “o nosso próprio momento Notre Dame”. O ministro da Cultura, Jakob Engel-Schmidt, disse que 400 anos de herança cultural dinamarquesa tinham ficado em chamas, segundo a BBC.