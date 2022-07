Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As autoridades turcas detiveram um navio de carga russo na costa do Mar Negro, que a Ucrânia afirma transportar grãos de cereais ucranianos roubados.

Conforme requerido, o navio Zhibek Zholy foi detido no porto de Karasu”, afirmou uma fonte das autoridades turcas esta segunda-feira, citada pela Reuters.

Segundo a mesma fonte, as alegações de roubo dos cereais “estão a ser investigadas”, com o envolvimento da Rússia, das Nações Unidas e de terceiros.

Uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia explicou à agência de notícias que o navio transportava a primeira remessa de aproximadamente 4.500 toneladas de cereais provenientes de Berdyansk, um porto do sul da Ucrânia ocupado pelas tropas russas.

O embaixador de Kiev na Turquia, Vasyl Bodnar, disse que uma decisão em relação ao navio seria tomada depois de uma reunião dos vários investigadores esta segunda-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No domingo, jornalistas da Reuters terão visto o navio ancorado a cerca de um quilómetro do porto de Karasu, na Turquia, sem que fosse aparente qualquer sinal de movimento a bordo do navio.