O truque para regar as plantas quando vai de férias está no TikTok

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A chegada das férias de verão são sinónimo, para muitas pessoas, de dias fora de casa. No entanto, para quem tem plantas em casa, há o dilema do que fazer para mantê-las vivas durante o período de ausência.

Se não tem um vizinho que cuide das suas plantas quando está longe, Justine, uma utilizadora do TikTok, deixou um truque para si.

Qual é o segredo de Justine?

Um recipiente com água e uma corda. Tão simples quanto isto. Justine cortou um cordão de algodão e inseriu uma extremidade o mais profundamente dentro do vaso, enquanto a outra estava dentro do recipiente com água.