Early Made

Da Cedofeita para o número 57 da Rua Poiais de São Bento, em Lisboa. Aquele que é conhecido como Triângulo Dourado na capital ganhou um reforço no passado mês de maio, a Early Made, recomendável templo de moda e design para desenjoar de consumos tão rápidos quanto inglórios. Por aqui, ou mesmo online, encontra peças selecionadas de nomes como Cathrine Hammel, Kestin, Studio Nicholson, Mont St. Michel, Albam, Folk Clothing, ATP – All Tomorow’s Parties, Anecdote, ou The Good People, entre outros.

Imago

Falámos em Triângulo Dourado? É vê-lo ganhar forma com mais uma adição a esta zona da cidade, a um passo de Santos. Rua fora, a pausa nesta caminhada acontece agora no número 52 da Rua Poiais de São Bento. Estes vizinhos são os da Imago, a marca portuguesa de vestuário made in Portugal e eco-friendly (nunca é demais lembrar que cada produto vendido permite garantir água por um ano a duas pessoas necessitadas) que se estreia em espaço próprio.

Rituals

Não é uma novidade absoluta, já que a Rituals marcava já presença nos Armazéns mas a sua vida na superfície comercial do Chiado passa agora por um espaço maior, renovado e situado no piso da entrada principal. A partir de dia 20 de julho, os metros quadrados são a dobrar (mais de 80) e a nova loja passa a funcionar com energia verde, indo ao encontro da política de sustentabilidade da marca. Entre as novidades, são utilizadas luzes LED economizadoras de energia e aparelhos economizadores de água nas lojas. Para além disto, o chão é feito em madeira certificada FSC, sendo que grande parte dos móveis existentes na antiga loja serão utilizados nesta nova loja, para fintar o desperdício. Ah, e no capítulo da decoração, é ainda utilizado plástico reciclado.

Paez

São mais de 100 mil pares produzidos todos os anos, e para muitos pés ainda e sempre um clássico incontestável na temporada estival. A estação é marcada pela reabertura da loja no Porto (em parceria com a Futah), e ainda com a abertura no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa, da nova flagship store da Paez, habituais companheiros de praia e de simples descontração urbana. A loja, situada na rua da Infantaria 16, 77-A, apresenta toda a coleção Depolarise, a atual proposta primavera-verão da marca para este ano.

Ar

Talvez se recorde de outras andanças do brasileiro Alessandro Radloff, quando em parceria com Marcela Brunken, por exemplo, recriava um ambiente clean no número 90 da rua das Janelas Verdes, paredes meias com o Museu de Arte Antiga. Agora em versão a solo, ou Ar, instala-se na zona da Estrela, em Lisboa, no 14 da rua da Bela Vista à Lapa, de novo convidando às compras. Esta é uma loja para se perder de forma tranquila entre roupa, cerâmica, raquetas de madeira ou obras da artista Sofia Cruz, aka Krus. No interior, o encontro entre Portugal e Brasil, com direito a dose certa de minimalismo e injeção criativa, sempre com plantas em fundo e em amenos tons terra.

Petit Love

O novo espaço foi pensado para manter a toada de outras moradas, na Lx Factory, em Alcântara, e no bairro de Alvalade. A expansão da marca portuguesa Petit Love segue agora o seu caminho em Carcavelos, onde inaugurou a sua terceira loja. O espaço, com cerca de 100 m2, abre portas no número 31 A do Passeio da Rua da Grécia, na Quinta de São Gonçalo, a cerca de 5 minutos a pé das praias e da estação de comboios. Quanto à fórmula mantém-se: conte com a curadoria de brinquedos didáticos e sustentáveis para ir além das soluções óbvias.

Falconeri

É o segundo espaço no Porto e o quarto a norte do país. Foi no final de junho que a Falconeri chegou ao centro comercial NorteShopping, instalada no piso 1 desta superfície. Para circular entre diferentes modelos e texturas de malhas, e uma paleta de cores diversificada, dispõe de 122 metros quadrados e uma receita tão exclusiva quanto intemporal: a aposta nas fibras naturais e na caxemira, matéria por excelência da arte artesanal italiana e dos processos de produção inovadores explorados pela marca.

Vans

Se faltava um destino fiel ao lema Off The Wall a sul, eis que ele se apresenta a postos para receber locais e veraneantes já de malas feitas para o Algarve. A marca californiana Vans abriu a sua primeira loja física a 30 de junho, aumentando a sua presença em território nacional na praça central do Fórum Algarve. É no piso 0, ao longo de 80 metros quadrados, que encontra modelos icónicos e últimos lançamentos, com oferta de calçado, roupa e acessórios para homem, mulher e criança.