Não era a primeira vez que os responsáveis do Ajax entravam em contacto com o empresário de Francisco Conceição, longe disso. No entanto, e como explicam ao Observador, há três semanas o cenário que se ia montando parecia preparar um desfecho diferente dos anteriores. Por um lado, o internacional Sub-21 estava apenas a um ano de terminar contrato com o FC Porto e a renovação não sofreu qualquer avanço significativo; por outro, a cláusula de rescisão de cinco milhões de euros mantinha-se e era um dos pontos apetecíveis na ofertas dos neerlandeses ao extremo. Foi mesmo de vez e o jogador está mesmo de saída do Dragão, num negócio que deverá ser anunciado por todas as partes nas próximas horas.

Como tinha sido referido no programa Euromilhões da Rádio Observador, no dia em que David Carmo finalizava o acordo com o FC Porto para se tornar a transferência mais cara de sempre do futebol nacional rendendo 20 milhões fixos ao Sp. Braga mas 2,5 milhões potenciais em variáveis (casos os dragões sejam campeões são 500 mil euros), Francisco Conceição era um dos vários jogadores com propostas de saída nas últimas semanas. A grande preocupação dos administradores da SAD portista passava pela situação de Otávio, que até esta sexta-feira tinha uma cláusula de 40 milhões (agora são 60). Nenhuma proposta foi até esse valor, o internacional português também não se mostrou particularmente entusiasmado com as abordagens que chegaram, o seu agente garantia que iria ficar – o que lhe rende também um bónus.

Em relação ao jogador que tem mais anos no plantel com Sérgio Conceição, a situação estava arrumada e assim deverá ficar até final de agosto. Em relação a outros nomes como Pepê ou Evanilson, a margem para uma saída também é quase nula. Em relação a Francisco Conceição, a venda será confirmada.

O esquerdino teve agora sondagens de outras equipas de diferentes ligas top 5 (uma fez uma proposta que superava o valor da cláusula) mas as abordagens do Ajax vinham já de janeiro. O jornal Record escreve que, numa altura em que foi determinante na reviravolta do FC Porto no Estoril por 3-2 que seria uma das chaves para a conquista do título, o conjunto de Amesterdão fez o primeiro “ataque” ao jogador, então sem sucesso. Agora, e perante a falta de avanços na questão de renovação de contrato, a saída tornou-se uma inevitabilidade com a última palavra que imperou a pertencer ao próprio internacional Sub-21, que gostou do projeto apresentado pelo agora técnico Alfred Schreuder e queria “ganhar asas” para outra liga.

Esse acabou por ser um ponto preponderante para a decisão final já anunciada e aceite por Pinto da Costa, presidente do FC Porto, e Sérgio Conceição, treinador e pai do jogador. Em paralelo, Francisco ficará com condições salariais reforçadas em relação à realidade no Dragão, com um contrato que vai render mais de 1,3 milhões de euros líquidos por temporada numa ligação que terá quatro ou cinco épocas. A saída do esquerdino que em 2021/22 conquistou Campeonato e Taça de Portugal com um total de 33 jogos oficiais realizados, que se junta às de Mbemba, Fábio Vieira e Vitinha, vai levar os azuis e brancos de novo ao mercado para a contratação de um ala com características de desequilibrador como o português.

No entanto, e apesar de ser uma tomada de posição em consonância com responsáveis diretivos e técnicos dos azuis e brancos, o universo dos dragões não tem recebido com muito agrado a notícia, tendo como um exemplo o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira. “Filho meu nunca jogaria no Benfica! Filho meu nunca prejudicaria o Porto!. Se o FC Porto anda há quase um ano a querer renovar com o filho do treinador, a culpa é de quem?”, escreveu numa publicação feita esta tarde na sua conta do Instagram.