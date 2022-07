A Arábia Saudita está a planear construir dois arranha-céus, avaliados em 1 bilião de dólares (cerca de 980 mil milhões de euros), construídos na horizontal, com 120 quilómetros de comprimento e mais altos que o Empire State Building.

Apelidado de “Mirror Line”, será, segundo o Wall Street Journal, maior que a cidade de Massachusetts. Em 2021, o país anunciou o “sonho” de construir uma cidade (“Neom”) com 170 quilómetros, que tivesse “zero carros, zero ruas e zero emissões de carbono”. É nesta cidade do futuro que se integrará a “Mirror Line”.

“Why should we sacrifice nature for the sake of development? Why should seven million people die every year because of pollution […] one million people every year due to traffic accidents?” HRH the Crown Prince questions as he introduces @NEOM’s THE LINE. #whatisTHELINE pic.twitter.com/9GJfsflr67

— CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) January 10, 2021