Proteger ou não Israel? Na dúvida, Jordânia e países do Golfo ajudaram Telavive — mas apoio terá um preço

O que ganham a Jordânia e os países do Golfo com esta atuação?

Apesar de não terem a opinião pública do seu lado e de até poderem sair com mazelas na sua reputação, os governos da Jordânia e dos países do Golfo sabem que podem ganhar algo com esta ação defensiva de Israel. Acima de tudo, estes Estados mostraram que são parceiros confiáveis de Washington, país do qual já eram aliados. No entanto, ao longo destes últimos meses, a defesa pública norte-americana do conflito em Gaza beliscou as relações de Washington com o Médio Oriente.

No que diz respeito à Jordânia, o país continua muito preocupado com a influência do Irão na região e com os seus planos. O regime jordano está rodeado de aliados iranianos: do grupo xiita Hezbollah no Líbano às milícias pró-Teerão no Iraque. Como lembra o Hareetz, recentemente, o líder da fação iraquiana do Hezbollah declarou que gostaria de contar com jordanos para uma “frente de resistência” contra Israel, podendo aumentar a sua influência política.

Para o regime do rei Abdullah II, o avanço do Hezbollah na Jordânia poderia colocar em risco o seu regime. Ou seja, mais do que ganhos no futuro, impedir o avanço do Irão na região é algo que faz parte dos interesses vitais do governo da Jordânia. Para além disso, Amã deseja, como frisa o Wall Street Journal, ganhar influência junto do governo israelita e, quem sabe, poder ter uma palavra a dizer no momento em que Telavive decidir terminar com a guerra em Gaza.