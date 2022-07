Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quase um mês depois, nem um sinal de mudança. A nova era com Erik ten Hag no comando do Manchester United teve início oficial a 28 de junho, no centro de treinos de Carrington, e teve um reforço a nível de jogadores na semana seguinte, a 4 de julho, com o regresso de todos os internacionais que tinham acabado a temporada um pouco mais tarde. Todos menos um, Cristiano Ronaldo. O clube esperava pelo português uns dias depois, o avançado não apareceu. O clube ansiava que pudesse fazer parte da digressão feita entre Austrália e Tailândia, o avançado não compareceu. O clube aguardava por uma integração ainda antes do final desse périplo por Ásia e Austrália, o avançado não viajou. E assim continua até agora.

