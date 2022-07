A presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, confirmou este domingo que está a caminho da Ásia, mas sem mencionar uma eventual paragem em Taiwan, situação que poderia aumentar as tensões já existentes entre Washington e Pequim.

Estou a liderar uma delegação do Congresso na região Indo-Pacífico para reafirmar o compromisso inabalável da América com os nossos aliados e amigos na região”, disse a política democrata e líder da câmara baixa do Congresso norte-americano, num comunicado.