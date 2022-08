Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A jornalista e pivô Judite Sousa anunciou que “denunciou”, há mês e meio, o contrato com o canal de televisão CNN Portugal. A novidade foi dada pela própria nas redes sociais numa resposta a uma das suas seguidoras: “Denunciei o meu contrato a recibos verdes há mês e meio”.

Afastada dos ecrãs há mais de um mês devido a baixa, Judite Sousa diz agora que já não é mais “figura pública”. “Há um mês e meio que sou uma cidadã portuguesa que faz a sua vida e paga os seus impostos.”

A jornalista foi um dos nomes que se juntou à equipa da CNN Portugal, no início da emissão do canal, em novembro de 2021. Foi, aliás, o primeiro rosto da estação, dividindo a apresentação do “Jornal da CNN” às 21 horas com Júlio Magalhães alternando semanalmente.

Antes disso, Judite Sousa esteve oito anos na TVI, após ter estado 30 anos na RTP.

A saída anunciada pelas redes sociais surpreendeu todos os colegas da estação esta segunda-feira.

O Observador tentou contactar a direção de informação da CNN Portugal, mas até agora não obteve resposta.