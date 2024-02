O relógio mostrava as seis da manhã, hora em que habitualmente Isaura Quevedo entra pela casa dos portugueses, e o fundo era semelhante ao dos noticiários da CNN Portugal. Até aí, tudo parecia legítimo, e a seriedade com que a jornalista lia o teleponto quase fazia crer que o que dizia era real. No entanto, bastava estar atento às palavras escritas no oráculo e à maneira como a boca mexia para se perceber — ou, pelo menos, suspeitar — que aquele era um vídeo adulterado.

Ao mesmo tempo que Isaura Quevedo falava, as palavras “nova aplicação móvel exclusivamente para o Portugal” e “Ronaldo ajuda as pessoas a ficarem ricas” apareciam no ecrã. Contudo, não era apenas aí que os erros linguísticos se faziam notar.

A falsa reprodução de um noticiário da CNN Portugal, que se tornou viral nas redes sociais, começava com a jornalista a dizer que “o famoso jogador de futebol português Cristiano Ronaldo” tinha dito, “numa entrevista recente, que está a patrocinar um fundo de prémios numa nova aplicação móvel, onde todos podem ganhar“. “O jackpot cresce a cada semana e já atingiu os mais de 100 milhões de euros“, continuava.

