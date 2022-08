Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A tecnológica Sigma Software vai organizar, em outubro, uma maratona dedicada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas no contexto de guerra, chamada “Hack for Peace”. A iniciativa da companhia de criar este “hackathon” a nível europeu vai chegar a cinco países – Portugal, Reino Unido, Suécia, Polónia e também à Ucrânia.

Em comunicado, a Sigma explica que será lançado o desafio a programadores, empresários, mentores, investidores e a quem queira partilhar ideias para “produtos inovadores para incentivar a paz no continente” europeu.

Esta maratona digital vai decorrer de 21 a 23 de outubro, distribuída pelos cinco países. A logística é explicada pela empresa: os participantes vão estar reunidos pessoalmente em diversos locais e, por sua vez, ligados através de videoconferência a participantes noutros países. Desta forma, explica a Sigma, poderão “trocar ideias pessoalmente e em vários países também”.

Como habitualmente nestes desafios tecnológicos, também este “hackathon” vai ter diferentes temáticas para fomentar ideias – cibersegurança, higiene de informação e guerras de media; saúde mental; educação infantil e ainda logística em termos de guerra.

O evento será gratuito, sendo possível participar de forma individual ou em equipa. A organização, que contará também com a Tech Nation UK, entidade do Reino Unido, dará preferência a participantes que já tenham algum tipo de ideia.

A lista completa de parceiros inclui o Founder Institute, a Startup Grind Nordics, a Startup Poland, SID Venture Partners, LACS, Nutty Ventures AB, Techfugees, Blue Lake, TechUkraine, Sigma Software Labs, e Sigma Software University. A Startup Lisboa também integra a lista de parceiros deste hackathon. “A Startup Lisboa acredita no potencial da tecnologia para resolver problemas humanitários sentidos hoje em diferentes partes do mundo. Aliando tecnologia e o poder dos nossos empreendedores para criar soluções, temos a junção perfeita para criar uma solução impactante. O futuro está na diversidade e na capacidade de criar soluções juntos – em todos os cantos do mundo”, refere fonte da Startup Lisboa, citada neste comunicado.

O Fundo Ucraniano de Startups e também o Ministério de Transformação Digital da Ucrânia dará apoio a esta iniciativa, assim como a Embaixada da Suécia na Polónia e a Embaixada da Ucrânia no Reino Unido.

O prazo de inscrição, quer para participante como para mentor, termina a 30 de setembro. Serão escolhidos três ideias vencedoras, que poderão ter a oportunidade de pôr em prática estas ideias e desenvolvê-las com a orientação de investidores e mentores.

“A nossa empresa está a contribuir mais uma vez para o desenvolvimento de um ecossistema tecnológico. O ‘Hack for Peace’ é um projeto europeu exclusivo que reunirá programadores, gestores de produto, fundadores de startups e investidores para criar soluções transformadoras para tornar o mundo um lugar melhor e mais seguro”, diz Valery Krasovsky, CEO & co-fundador da Sigma Software Group.

A tecnológica ucraniana, que presta serviços de consultoria tecnológica, inaugurou este ano dois escritórios em Portugal.