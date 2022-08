Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma mulher grávida de oito meses foi assassinada pelo marido no Barreiro, distrito de Setúbal, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador junto de fontes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Polícia Judiciária (PJ), que está agora com a investigação por estar em causa um crime de homicídio.

O suspeito foi detido esta quinta-feira no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, enquanto tentava fugir. A PJ ainda se encontrava a tomar conta da ocorrência, quando recebeu a informação de que o homem estaria a tentar embarcar ou a comprar um voo para sair do país, apurou o Observador junto de fontes policiais. De imediato, a PJ contactou a divisão da PSP no aeroporto que acabou por detê-lo. O homem terá nacionalidade cabo-verdiana, segundo o Correio da Manhã.

O marido terá anunciado o crime na sua conta do Facebook, conta essa que terá apagado momentos depois, avança o Correio da Manhã. Foi essa publicação que levou a família, na madrugada desta quinta-feira, a alertar a PSP para a possibilidade de a mulher ser assassinada. No entanto, as autoridades já não chegaram a tempo. No texto, divulgado pelo mesmo jornal, o homem teria dito que não era o pai do bebé, que tinha cancro e que a vítima que estaria a colocar comprimidos na comida.

Numa outra publicação feita na manhã desta quinta-feira e que ainda se encontra disponível, o suspeito fala de ameaças feitas à sua família em Cabo Verde.

O homem vai ser ouvido esta sexta-feira por um juiz de instrução criminal no Tribunal do Barreiro. O suspeito terá oportunidade de prestar ou não declarações sobre os factos pelos quais está indiciado. Depois, o magistrado irá decidir a medida de coação a aplicar — que, neste caso e dada a natureza do crime, pode passar pela prisão preventiva.