A Amazon estará na lista de interessados em comprar a Signify Health, uma empresa que alia analítica e tecnologia para disponibilizar cuidados médicos em casa. Nos Estados Unidos, a empresa trabalha com a Medicare Advantage e outros planos geridos pelo governo norte-americano.

De acordo com o Wall Street Journal (WSJ), a Signify Health está à venda e haverá vários gigantes da indústria da saúde interessados na aquisição. Além das empresas de saúde, também a Amazon estará neste lote de interessados, de acordo com fontes com conhecimento destes planos. Caso a empresa de Andy Jassy esteja efetivamente interessada nesta companhia, seria a segunda aquisição de uma empresa na área da saúde no espaço de poucos meses. Em julho, a Amazon deu 3,9 mil milhões de dólares para comprar a One Medical, companhia que gere uma rede de cuidados primários.

O WSJ não é o único meio a partilhar informações sobre a compra da Signify Health, que poderá atingir um montante próximo dos 8 mil milhões de dólares. A Bloomberg avança que, além da Amazon, também a UnitedHealth Group, que é responsável pelos seguros de 46 milhões de americanos, a gigante das farmácias CVS Health e a Option Care Health estão na corrida para comprar a Signify.

Nenhuma das empresas mencionadas pela Bloomberg e pelo Wall Street Journal teceu comentários sobre estas notícias.

De acordo com a Bloomberg, a UnitedHealth terá apresentado o maior valor, oferecendo 30 dólares por ação da Signify. Ainda assim, a Amazon estará próxima, oferecendo o segundo maior montante. A Bloomberg nota que os planos não estão ainda finalizados, existindo por isso a possibilidade de os interessados mudarem de ideias ou a Signify Health não querer ser vendida.

A confirmar-se este interesse da UnitedHealth, o valor de 30 dólares por ação está vários furos acima da cotação da Signify Health ao longo dos últimos meses. Na sessão desta sexta-feira, por exemplo, os títulos da Signify fecharam o dia nos 21,20 dólares.

A empresa entrou em bolsa em fevereiro de 2021 e, ao longo do último ano, só conseguiu ultrapassar a fasquia dos 30 dólares em poucas ocasiões: após a oferta pública inicial, quando atingiu um máximo de 39,44 dólares, a 12 de março de 2021, nos 30,17 dólares e a 18 de junho de 2021, quando tocou nos 30,31 dólares. Este ano, a cotação mais alta da empresa foi registada a 12 de agosto, nos 22,98 dólares. O valor de mercado da empresa ronda atualmente os 4,97 mil milhões de dólares.

Com as notícias publicadas ao longo do fim-de-semana sobre esta possível aquisição, as ações da Signify Health estão a disparar no pré-mercado, com um avanço de 39,76%.