O Ministério Público argentino pediu 12 anos de prisão para Cristina Kirchner, a ex-Presidente e atual vice-Presidente do país, esta segunda-feira, por corrupção.

O procurador Diego Luciani acusa Kirchner de “defraudar o Estado” e de se envolver num “esquema para desviar fundos públicos”, durante os dois mandatos como Presidente entre 2007 e 2015, avança a agência de notícias Reuters.

Esta é provavelmente a maior manobra de corrupção que já foi conhecida no país”, disse Luciani.

O procurador Luciani também pediu a proibição vitalícia de Fernandez de Kirchner de exercer cargos públicos.

O Presidente argentino Alberto Fernandez já condenou as acusações contra o seu braço direito, através de um comunicado e de uma publicação na rede social Twitter, onde considera que Kirchner está a ser alvo de “perseguição judicial”.

Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina. pic.twitter.com/cOMH2iKjnK — Alberto Fernández (@alferdez) August 22, 2022

Nenhum dos atos atribuídos à ex-presidente foi comprovado e todas as acusações contra ela referem-se apenas à função que exerceu nesse período, o que lamentavelmente degrada os princípios mais elementares do direito penal moderno“, refere o chefe de Estado.

A sentença será conhecida dentro de meses, de acordo com mesma agência de notícias norte-americana que cita a imprensa local. Caso condenada pelo crimes que é acusada, de acordo com o Código Penal argentino, Cristina Kirchner ficará proibida do exercício de cargos públicos.