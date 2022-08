Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em Espanha, a subida de preços da operadora de telecomunicações Vodafone será feita em linha com a evolução do índice de preços no consumidor (IPC). A notícia foi avançada pelo jornal espanhol Expansión, citando fontes da empresa.

Segundo cita o Expansión, esta será uma maneira de a operadora atualizar de forma automática os preços, de “uma maneira previsível e completamente transparente para os clientes”. Esta é, aliás, uma prática que a operadora já segue noutros mercados, como é o caso do Reino Unido.

O jornal espanhol refere que o cálculo será feito a partir da evolução do índice de preços no consumidor desde outubro do ano anterior até setembro do ano em curso. É indicado que a empresa vai incluir esta cláusula de evolução de preços de acordo com a inflação nos novos contratos e que a comunicação aos clientes existentes no mercado espanhol decorrerá nas próximas semanas. O novo modelo será implementado no primeiro trimestre de 2023, cita o jornal.

Para Portugal, a empresa ainda não antecipa mudanças. Contactada pelo Observador, fonte oficial da Vodafone Portugal explica que “a esta data, não é possível antecipar a expressão ou timings de eventuais alterações de preços” para o mercado português.

“O setor é fortemente impactado pela inflação, em particular pelos custos de energia e dos combustíveis, bem como pelos distúrbios das cadeias logísticas e consequente aumento de preços e prazos de entrega dos equipamentos”, indica a empresa. “Este aumento de custos tem impacto acrescido num momento em que a Vodafone está a desenvolver múltiplos planos de modernização da rede e de implementação do plano de obrigações de cobertura 5G.”

No total, a Vodafone Portugal investiu 133,2 milhões de euros no leilão do 5G em Portugal, que terminou em outubro de 2021. As obrigações de cobertura no âmbito do leilão ditam que as operadoras com licenças de 5G têm de assegurar até 2025 a cobertura de 95% de toda a população do país, por exemplo.

“A expressiva taxa de inflação a que temos estado sujeitos tem colocado à Vodafone enormes desafios internos de forma a evitar refletir esses impactos nos preços dos serviços. Contudo, esse é um esforço não compatível com a expressão da taxa de inflação ou com o seu carácter de médio longo prazo”, acrescenta fonte oficial da companhia.

À semelhança dos restantes operadores, também a Vodafone Portugal tem transmitido ao mercado que está a monitorizar a evolução da inflação.

De acordo com a estimativa rápida, divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a inflação em agosto atingiu os 9%, um abrandamento ligeiro face aos 9,1% de julho. Desde setembro de 2021 que a inflação homóloga mensal estava a subir.