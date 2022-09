Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A entrar na reta final do verão de 2022, a imprensa de moda internacional parece ser unânime: o reinado dos vestidos de noiva brancos pode estar lentamente a chegar ao fim. Sejam bem-vindos à era que suplica por mais autenticidade nas redes sociais, nos media, na forma como nos relacionamos com o mundo — sim, ela também já tocou na multimilionária indústria dos casamentos e pintou-a de cor-de-rosa, de amarelo e (pasmemo-nos todos) de preto.

Não é assim tão chocante. Em 1997, Sarah Jessica Parker já se tinha vestido de preto para casar com Matthew Broderick — e os mais supersticiosos poderiam até sugerir que a escolha arrojada levou a relação até às bodas de prata. Mais recentemente, em 2020, a atriz Chloe Sevigny optou por se vestir de negro com um modelo que abraçava a sua barriga de grávida quando casou secretamente com Siniša Mačković.

O que há, sim, de novo nesta wedding season é a explosão na procura por estas alternativas arrojadas e carregadas de dramatismo. No outono de 2021, reporta o CNN Business, as pesquisas no Google por “vestidos de noiva pretos” foram superiores às pesquisas por “vestidos de noiva brancos”. Já no Pinterest britânico, as buscas pelos modelos escuros aumentaram 85 por cento entre maio de 2021 e o período homólogo de 2022, aponta o The Guardian.

Mas há mais indícios, segundo o New York Times, que mostram que as mulheres estão a deixar o branco de lado: um estudo da plataforma de venda Etsy mostra que o interesse em vestidos de casamento pretos subiu uns estonteantes 223 por cento quando compararam o período de setembro a novembro de 2020 com a mesma janela de tempo em 2021.

“As noivas desta geração estão bastante preocupadas com a visibilidade online dos seus casamentos”, contou Anastasia Stevenson, designer de moda e wedding planer, ao jornal norte-americano. “Elas precisam de fazer algo diferente para se destacarem das centenas de milhares de outros posts [no TikTok e no Instagram]”. Adicionalmente, o centro de pesquisa Pew Research Center sugeriu que, para uma geração em que viver em união de facto é mais comum do que casar, a ideia de um vestido de noiva branco, que simboliza a “pureza”, começa a estar desatualizada.

Estudos e pesquisas em motores de busca à parte, a Vogue britânica já fez questão de nomear a tendência em destaque desta temporada. Pôs de lado o preto e o amarelo (que a modelo britânica Lola McDonnell vestiu em junho) e elegeu o cor-de-rosa como vencedor. “Os tradicionais vestidos de noiva brancos estão out e as noivas mais cool dizem ‘sim’ aos looks cor-de-rosa, que as fazem sentir-se ‘empoderadas, sensuais e femininas’”, escreve a jornalista Alice Newbold, depois de falar com várias mulheres que optaram pelo tom romântico.

Entre elas, a diretora de arte Anna Rhodes explicou que nunca houve dúvidas, era uma vontade que tinha desde criança. Escolheu o modelo da coleção primavera/verão 2022 de Cecilie Bahnsen assim que o viu a descer a passerelle, com mangas abaloadas, um tecido leve como uma nuvem, as costas abertas. Calçou umas sandálias Manosque, da Jacquemus, e finalizou o look nupcial com um véu às bolinhas da AM Faulkner — o que nos leva de seguida a mais uma tendência da saison.

Os belos dos acessórios

De acordo com a Vogue britânica, numa peça dedicada inteiramente às microtendências “mais chiques” do ano, sugere-se que o hiato que adiou tantas celebrações por causa da pandemia tenha impulsionado a criatividade das noivas. Lantejoulas dramáticas, véus rendados, maximalimo, pérolas, laços, bordados escondidos e muitas cores. Foi isso que se viu esta temporada no que diz respeito aos acessórios. E o Instagram está repleto de bons exemplos.

Véus que não são véus

Os véus como o de Rhodes — curto, divertido — estão entre os eleitos pelas noivas menos convencionais. Bolinhas são elementos populares, mas há também uma maior procura pelas propostas estilo rede, a vendar a cara. É um abordagem mais discreta, que faz a vez de um véu sem ser propriamente um véu. Exemplo disso foi a escolha de Bettina Looney, stylist e personal shopper com mais de 144 mil seguidores no Instagram, muito elogiada pela mesma revista de moda.

Bordados secretos

“Temos vindo a bordar mensagens secretas, datas ou iniciais a pedido das noivas há vários anos, mas definitivamente verificámos um aumento nos pedidos à medida que os casais procuram personalizar os seus dias de casamento”, afirma Kate Halpenny, designer de vestidos de noiva, à Vogue. Este boom nos pedidos de bordados foi impulsionado pela tendência da personalização. Os noivos querem encontrar novas formas para costumizarem as suas festas com atenção ao detalhe, desde as roupas à decoração.

Jardins idílicos

Se as clássicas mesas, brancas como telas, foram em tempos uma escolha óbvia, a tendência pede agora por toalhas com padrões, flores silvestres dentro de diferentes vasos, talheres de materiais não convencionais, menus pintados à mão, pratos com texturas. “Vemos mais e mais maximalismo nas decorações, especialmente inspirados em jardins idílicos”, comenta a wedding planner de luxo Catherine Bradfield. A mega influencer britânica Lucy Williams, que se casou em junho deste ano, seguiu por esta via, optando por uma toalha às riscas amarelas e brancas.

Em Portugal, a criadora de conteúdos Mafalda Patrício partilhou com os seus seguidores de Instagram a mesa onde recebeu os convidados, com uma toalha às riscas vermelhas e brancas, guardanapos de tecido com bordados personalizados para cada pessoa, flores frescas, naturais. Pratos de porcelana em branco e azul.

As madrinhas coloridas, as pérolas e as flores frescas

De todas as novidades no maravilhoso mundo das tendências, a que mais beneficia as amigas da noiva é um afastamento do tão temível dress code a combinar para as madrinhas. Ainda que a tradição de por todas as damas de honor vestidas de igual nunca tenha sido tão expressiva em Portugal como, por exemplo, o é nos Estados Unidos da América, a moda internacional está a mover-se para deixar a cada uma vestir o que lhe apetece — e quanto mais coloridas e contrastantes as opções, melhor o efeito final do grupo.

As pérolas surgem esta temporada com um twist moderno, sejam encrostadas em bandoletes, cosidas nos próprios vestidos, ou até mesmo como as usou Camille Charrière para deleite das seguidoras: no cabelo. Já nas mãos das influencers, os arranjos de flores foram buscar inspirações às tais decorações dos jardins idílicos e surgem apenas com um tipo de flor (em oposição às misturangadas de espécies botânicas). De preferência, querem-se flores frescas.